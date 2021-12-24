Даниил Медведев в третий раз подряд стал спортсменом года
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Теннисист Даниил Медведев в третий раз подряд стал спортсменом года по итогам традиционного опроса «СЭ».
В 2021 году 25-летний россиянин впервые в карьере выиграл титул на турнире «Большого шлема», стал второй ракеткой мира и помог мужской сборной России завоевать Кубки ATP и Дэвиса.
Эксклюзивное интервью первой ракетки России читайте здесь.
Полностью итоги опроса журналистов доступны по ссылке.
Лучшие спортсмены России 2021 года. Фото «СЭ»
Все лучшие спортсмены России по версии «СЭ». Фото «СЭ»
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