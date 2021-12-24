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Даниил Медведев в третий раз подряд стал спортсменом года

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Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Теннисист Даниил Медведев в третий раз подряд стал спортсменом года по итогам традиционного опроса «СЭ».

В 2021 году 25-летний россиянин впервые в карьере выиграл титул на турнире «Большого шлема», стал второй ракеткой мира и помог мужской сборной России завоевать Кубки ATP и Дэвиса.

Эксклюзивное интервью первой ракетки России читайте здесь.
Полностью итоги опроса журналистов доступны по ссылке.

Лучшие спортсмены России 2021 года. Фото "СЭ"
Лучшие спортсмены России 2021 года. Фото «СЭ»

Все лучшие спортсмены России по версии «СЭ». Фото "СЭ"
Все лучшие спортсмены России по версии «СЭ». Фото «СЭ»

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