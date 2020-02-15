Даниил Медведев: «Надаль, Федерер и Джокович выиграли много титулов подряд. Не удивлюсь, если они возьмут все и в 2020 году»

Первая ракетка России Даниил Медведев не исключил, что Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер выиграют все турниры «Большого шлема» в 2020 году.

- Я не люблю предсказывать будущее, но, конечно, это возможно. В любом случае, Надаль, Федерер и Джокович выиграли много титулов подряд, и я не удивлюсь, если они возьмут все и в 2020 году, — приводит Marca слова Медведева. - Они удивительны и знают, что делать. Качество их игры настолько высоко, что обыграть их очень сложно. Когда играешь против них, не можешь рассчитывать на легкие очки.

В последний раз на турнирах «Большого шлема» побеждал кто-то не из этих троих спортсменов в 2016 году. Тогда Стэн Вавринка выиграл US Open.