Даниил Медведев: «Хочу помочь Саудовской Аравии в популяризации тенниса»

Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на выставочном турнире Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии, который пройдет с 12 по 14 декабря.

— Соревнования станут важной частью моей подготовки к новому сезону, — цитирует Медведева Arab News. — Условия в Саудовской Аравии очень похожи на австралийские. Постараемся показать игру такого же уровня, как в официальных матчах. Думаю, что будет много болельщиков. Хочу помочь Саудовской Аравии в популяризации тенниса и вдохновить людей на занятия нашим видом спорта.

Также в соревнованиях примут участие россиянин Даниил Медведев, швейцарец Стэн Вавринка, итальянец Фабио Фоньини, бельгиец Давид Гоффен, американец Джон Изнер и француз Люка Пуй.