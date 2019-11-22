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Даниил Медведев: «Хочу помочь Саудовской Аравии в популяризации тенниса»

16:11
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Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на выставочном турнире Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии, который пройдет с 12 по 14 декабря.

— Соревнования станут важной частью моей подготовки к новому сезону, — цитирует Медведева Arab News. — Условия в Саудовской Аравии очень похожи на австралийские. Постараемся показать игру такого же уровня, как в официальных матчах. Думаю, что будет много болельщиков. Хочу помочь Саудовской Аравии в популяризации тенниса и вдохновить людей на занятия нашим видом спорта.

Также в соревнованиях примут участие россиянин Даниил Медведев, швейцарец Стэн Вавринка, итальянец Фабио Фоньини, бельгиец Давид Гоффен, американец Джон Изнер и француз Люка Пуй.

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