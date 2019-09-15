Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    ATP

Даниил Медведев: «Это правда, что обрушилась популярность»

14:51

Россиянин Даниил Медведев отметил, что популярность, обрушившаяся на него после выступления на Открытом чемпионате США (US Open), не изменила его характер.

Сегодня прошла жеребьевка мужского турнира в Санкт-Петербурге, где Медведев принимает участие.

— Это правда, что обрушилась популярность. Но для меня главное — оставаться в жизни с близкими людьми тем, кем был и есть, — цитирует ТАСС Медведева. — Это ведь поможет потом и на корте, когда ты знаешь, что слава тебя никак не изменила.

Я чувствую себя очень хорошо. После Америки сумел прийти в себя, настрой боевой, чувствую себя отлично. Надеюсь показать отличную игру в Петербурге. Жеребьевка получилась интересной — три российских теннисиста в одной четверти, могут быть интересные дерби.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6887423

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир