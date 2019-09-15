Даниил Медведев: «Это правда, что обрушилась популярность»
Россиянин Даниил Медведев отметил, что популярность, обрушившаяся на него после выступления на Открытом чемпионате США (US Open), не изменила его характер.
Сегодня прошла жеребьевка мужского турнира в Санкт-Петербурге, где Медведев принимает участие.
— Это правда, что обрушилась популярность. Но для меня главное — оставаться в жизни с близкими людьми тем, кем был и есть, — цитирует ТАСС Медведева. — Это ведь поможет потом и на корте, когда ты знаешь, что слава тебя никак не изменила.
Я чувствую себя очень хорошо. После Америки сумел прийти в себя, настрой боевой, чувствую себя отлично. Надеюсь показать отличную игру в Петербурге. Жеребьевка получилась интересной — три российских теннисиста в одной четверти, могут быть интересные дерби.