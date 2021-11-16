Медведев одолел Зверева на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев одержал вторую победу подряд на старте Итогового турнира ATP. Российский теннисист в трех сетах сломил сопротивление представителя Германии Александра Зверева.

Исход встречи решался в третьем сете, который россиянин смог взять на тай-брейке.

За 2 часа 35 минут матча 25-летний Медведев выполнил 14 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт.

В заключительном матче группового этапа в рамках Красной группы Медведев сыграет против итальянца Маттео Берритини.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6)