Медведев одолел Зверева на Итоговом турнире ATP
18:47
Россиянин Даниил Медведев одержал вторую победу подряд на старте Итогового турнира ATP. Российский теннисист в трех сетах сломил сопротивление представителя Германии Александра Зверева.
Исход встречи решался в третьем сете, который россиянин смог взять на тай-брейке.
За 2 часа 35 минут матча 25-летний Медведев выполнил 14 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт.
В заключительном матче группового этапа в рамках Красной группы Медведев сыграет против итальянца Маттео Берритини.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 7 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6)
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