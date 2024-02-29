Медведев — Давидович-Фокина: смотреть трансляцию матча ATP-500 в Дубае
Матч 1/4 финала турнира ATP-500 в Дубае Медведев — Давидович-Фокина пройдет 29 февраля
Российский теннисист Даниил Медведев и испанец Алехандро Давидович-Фокина в четверг, 29 февраля, встретятся в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дубае. Начало матча — ориентировочно в 18:15.
В России официальной трансляции турниров ATP нет. Видеотрансляцию матча Рублев — Корда в прямом эфире будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.
24-летний Давидович-Фокина вышел в четвертьфинал соревнований в Дубае на отказе Якуба Меншика, который снялся с матча при счете 6-7, 0-1. В первом круге испанец оформил победу над Фабианом Марожаном. Для Алехандро это будет второй четвертьфинал в этом сезоне — ранее он доходил до этой стадии на турнире в Марселе.
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