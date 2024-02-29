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29 февраля, 17:00

Медведев — Давидович-Фокина: смотреть трансляцию матча ATP-500 в Дубае

Матч 1/4 финала турнира ATP-500 в Дубае Медведев — Давидович-Фокина пройдет 29 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев и испанец Алехандро Давидович-Фокина в четверг, 29 февраля, встретятся в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дубае. Начало матча — ориентировочно в 18:15.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. Видеотрансляцию матча Рублев — Корда в прямом эфире будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

28-летний Медведев во втором круге соревнований в Дубае встречался с Лоренцо Сонего. Он обыграл итальянца в трех сетах (3-6, 6-3, 6-3), реализовав за матч четыре брейк-поинта и проиграв два гейма на своей подаче. В первом круге Даниил переиграл Александра Шевченко. Россиянин — действующий победитель турнира в Дубае. В прошлом сезоне в решающем матче он переиграл Андрея Рублева.

24-летний Давидович-Фокина вышел в четвертьфинал соревнований в Дубае на отказе Якуба Меншика, который снялся с матча при счете 6-7, 0-1. В первом круге испанец оформил победу над Фабианом Марожаном. Для Алехандро это будет второй четвертьфинал в этом сезоне — ранее он доходил до этой стадии на турнире в Марселе.

Теннис
Даниил Медведев
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