Даниэль выбил Чорича в первом раунде турнира в Токио

Японский теннисист Таро Даниэль обыграл хорвата Борну Чорича (6:4, 4:6, 7:6) в первом раунде турнира АТР в Токио (Япония). Чорич был посеян под вторым номером.

Матч продолжался два часа и 41 минуту. В следующем раунде Даниэль сыграет с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) - Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина).

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Таро Даниэль (Япония, WC) — Борна Чорич (Хорватия, 2) — 6:4, 4:6, 7:6