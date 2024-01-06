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Цзюньчэн — о поражении от Рублева: «Во втором сете у меня кончился бензин»

Алина Савинова
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Китайский теннисист Шан Цзюньчэн поделился впечатлениями от матча с россиянином Андреем Рублевым в полуфинале турнира в Гонконге.

«В целом я доволен своим выступлением на этой неделе. Я провел очень дисциплинированно все матчи, а Андрей входит в пятерку лучших, поэтому было приятно делить с ним корт. План игры заключался в том, чтобы заставить его бегать, навязать ему свою игру, что я сделал очень хорошо, но во втором сете у меня будто кончился бензин. В конце концов, он был лучше, снимаю перед ним шляпу», — приводит пресс-служба АТР слова спортсмена.

Рублев победил Цзюньчэна со счетом 4:6, 6:2, 6:3. В финале 26-летний россиянин сыграет с фином Эмилем Руусувуори. Матч между ними пройдет 7 января и начнется в 09.30 по московскому времени.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/rublev-shang-hong-kong-2024-saturday
Теннис
Андрей Рублев
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