Циципас вышел в полуфинал турнира в Торонто
20:28
Грек Стефанос Циципас вышел в полуфинал теннисного турнира в Торонто. В четвертьфинале он обыграл Каспера Рууда из Норвегии в двух сетах — 6:1, 6:4.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 6:1, 6:4
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