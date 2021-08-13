Циципас вышел в полуфинал турнира в Торонто

Грек Стефанос Циципас вышел в полуфинал теннисного турнира в Торонто. В четвертьфинале он обыграл Каспера Рууда из Норвегии в двух сетах — 6:1, 6:4.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 6:1, 6:4