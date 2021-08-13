Карацев в паре с Лайовичем не смогли выйти в полуфинал турнира в Торонто

Россиянин Аслан Карацев и серб Душан Лайович не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Торонто.

В четвертьфинале россиянин и серб уступили паре Кевин Кравиц / Хоря Текэу (Германия / Румыния, 4) — 3:6, 6:3, 3:10.

В полуфинале Кравиц и Текэу встретятся с победителем матча Никола Мектич / Мате Павич (Хорватия, 1) — Матве Мидделкоп / Люк Сэвилл (Нидерланды/Австралия).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Кевин Кравиц / Хоря Текэу (Германия / Румыния, 4) — Аслан Карацев / Душан Лайович (Россия / Сербия) — 6:3, 3:6, 10:3