Карацев в паре с Лайовичем не смогли выйти в полуфинал турнира в Торонто
20:35
Россиянин Аслан Карацев и серб Душан Лайович не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Торонто.
В четвертьфинале россиянин и серб уступили паре Кевин Кравиц / Хоря Текэу (Германия / Румыния, 4) — 3:6, 6:3, 3:10.
В полуфинале Кравиц и Текэу встретятся с победителем матча Никола Мектич / Мате Павич (Хорватия, 1) — Матве Мидделкоп / Люк Сэвилл (Нидерланды/Австралия).
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Кевин Кравиц / Хоря Текэу (Германия / Румыния, 4) — Аслан Карацев / Душан Лайович (Россия / Сербия) — 6:3, 3:6, 10:3
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