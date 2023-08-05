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Сегодня, 09:40

Циципас сыграет с Де Минауром в финале турнира в Мексике

Руслан Минаев
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Грец Стефанос Циципас победил хорвата Борну Чорича в полуфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 13 минут.

Для 24-летнего Циципаса это 27-й финал на турнире ATP в карьере. На его счету 9 титулов, последний был на турнире на Мальорке в июне 2022. 5-я ракетка мира тогда обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута (6:4, 3:6, 7:6 (7:2).

Циципас проиграл в финалах последних пяти турниров — на «Мастерсе» в Цинциннати-2022, в Астане-2022, в Стокгольме-2022, на Australian Open-2023 и в Барселоне-2023.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 852 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Борна Чорич (Хорватия, 4) — 6:3, 6:2

Теннис
Стефанос Циципас
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