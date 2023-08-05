Де Минаур вышел в финал турнира в Мексике

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Австралиец Алекс Де Минаур обыграл немца Доминика Кепфера в полуфинале турнира ATP в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:1. Игра длилась 2 часа 25 минут.

В финале 19-я ракетка мира встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 1) — Борна Чорич (Хорватия, 4).

Для 24-летнего Де Минаура предстоящий финал станет 13-м в карьере в ATP (7 титулов).

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 852 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Доминик Кепфер (Германия, 7) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:1