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Теннисист Фриц об экоактивистах: «Кто захочет их слушать, когда они просто всех раздражают?»

Виталий Косик
Корреспондент
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Американский теннисист Тейлор Фриц заявил, что его раздражают экоактивисты, которые устраивают акции на турнирах.

Во время матча 1/8 финала турнира в Вашингтоне с Энди Марреем, где Фриц одержал победу, экоактивисты разбросали на корте большие теннисные мячи, ненадолго прервав встречу спортсменов.

«Я понимаю, что они протестуют, но должен быть лучший способ делать это, чем портить всем остальным хорошее времяпрепровождение. Мне это не совсем понятно. Конечно, меня раздражает, когда такое происходит. Люди приходят смотреть теннис. Пусть и поддерживают хорошее дело, но кто захочет их слушать, когда они просто всех раздражают?» — цитирует Фрица The Telegraph.

5 июля активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали матч первого круга Уимблдона между болгарином Григором Димитровым и японцем Шо Шимабукуро.

Позднее в этот же день на 18-й корт прорвался еще один экоактивист движение Just Stop Oil. Сообщалось, что он был задержан почти сразу.

Теннис
Энди Маррей
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