Циципас прокомментировал выход в финал турнира на Мальорке

Грек Стефанос Циципас поделился эмоциями после выхода в финал турнира на Мальорке. В полуфинале он обыграл француза Бенжамена Бонзи — 6:4, 6:4.

«Я уже играл в финале на неделе перед «Большим шлемом». Это было в Лионе в год, когда я вышел в финал «Ролан Гаррос». Выход в финал и такая стабильность в матчах здорово помогли. В этот раз все по-другому. Мы говорим о другом покрытии, так что посмотрим», — цитирует Циципаса сайт ATP.

В финале греческий теннисист сыграет с испанцем Роберто Баутиста Агутом. Уимблдон стартует 27 июня.