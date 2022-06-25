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Сегодня, 12:19

Циципас прокомментировал выход в финал турнира на Мальорке

Виктория Кравченко
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Грек Стефанос Циципас поделился эмоциями после выхода в финал турнира на Мальорке. В полуфинале он обыграл француза Бенжамена Бонзи — 6:4, 6:4.

«Я уже играл в финале на неделе перед «Большим шлемом». Это было в Лионе в год, когда я вышел в финал «Ролан Гаррос». Выход в финал и такая стабильность в матчах здорово помогли. В этот раз все по-другому. Мы говорим о другом покрытии, так что посмотрим», — цитирует Циципаса сайт ATP.

В финале греческий теннисист сыграет с испанцем Роберто Баутиста Агутом. Уимблдон стартует 27 июня.

Теннис
Стефанос Циципас
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