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Сегодня, 18:46

Циципас завоевал чемпионский титул на турнире на Мальорке

Иван Шитик
Корреспондент
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Шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас стал победителем теннисного турнира в испанской Мальорке.

В финале он одолел испанца Роберто Баутисту Агута, занимающего 20-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:4, 3:6, 7:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 886 500 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Стефанос Циципас (Греция, 2, WC) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)

Стефанос Циципас
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