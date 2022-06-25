Циципас завоевал чемпионский титул на турнире на Мальорке

Шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас стал победителем теннисного турнира в испанской Мальорке.

В финале он одолел испанца Роберто Баутисту Агута, занимающего 20-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:4, 3:6, 7:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 886 500 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Стефанос Циципас (Греция, 2, WC) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)