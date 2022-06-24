Фритц сыграет с Кресси в финале турнира в Истборне
Американец Тэйлор Фритц обыграл австралийца Алекса Де Минаура в полуфинале турнира ATP в Истборне (Великобритания) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.
В финале Фритц сыграет против соотечественника Максима Кресси, который обыграл британца Джека Дрейпера во втором полуфинале — 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 6:3.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Rothesay International
Призовой фонд 697 405 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Тэйлор Фритц (США, 3) — Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3
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