Рублев рассказал о дружбе с игроком «Барселоны» Жераром Пике

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о взаимоотношениях с игроком «Барселоны» Жераром Пике. Он также ответил на вопрос о том, обсуждали ли они с футболистом уход форварда Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Так сложилось, что есть хорошее общение с Жераром Пике из-за Кубка Дэвиса. Но знакомство с ним не связано с нашим городом проживания. Кроме Пике из футболистов еще хорошие отношения с Федей Смоловым.

Уход Месси с Пике немного обсуждали, но ничего особенного. Обсуждали сейчас, когда в Мадриде был Кубок Дэвиса. Но то, что он говорил, я не буду рассказывать (смеется). Он говорил только хорошее, но будет некрасиво вам все это пересказывать», — цитирует Рублева «Известия».

Отметим, компания Пике занималась перезапуском и изменением формата теннисного турнира Кубка Дэвиса.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года, перейдя в «ПСЖ».