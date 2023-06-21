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Сегодня, 20:00

Циципас проиграл Харри во втором круге турнира в Галле

Мария Гусева
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Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл чилийцу Николасу Харри во втором круге турнира ATP в Галле (Германия) — 6:7 (7:9), 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Циципас сделал 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5. На счету Харри 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

В четвертьфинале турнира Харри сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 9) — Денис Шаповалов (Канада).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Николас Харри (Чили) — Стефанос Циципас (Греция, 2, WC) — 7:6 (9:7), 7:5

Теннис
Стефанос Циципас
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