Циципас объяснил свои слова, что «грунт в США как единорог на скейтборде»

Греческий теннисист Стефанос Циципас объяснил свои слова, что «грунт в США как единорог на скейтборде».

«Я имел в виду, что красный грунт в США — это единорог на скейтборде. На самом деле его не существует. Вот что я имел в виду. Недавно я обсуждал грунтовые корты в США с другом, и мы говорили о том, что все продвигается через хард, все играется на харде. Не то чтобы я собираюсь продвигать красный грунт, но, конечно, мне бы хотелось, чтобы таких кортов было больше по всему миру, возможно, и в Азии. Не знаю, любят ли в Азии красный грунт. Вряд ли.

Но я уже говорил, что мне нравится идея ATP проводить больше грунтовых и травяных турниров, потому что они очень полезны для тела. Думаю, многие теннисисты согласятся, что, играя на этих покрытиях, мы можем продлить карьеру и что большинство травм на самом деле случается на харде. Он оказывает большую нагрузку на организм, а мы играем на нем почти все время с сентября по март. Вот и все», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло грек проиграл американцу Тэйлору Фритцу. Циципас является действующим победителем турнира