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Сегодня, 14:37

Кафельников прокомментировал решение Медведева сняться с турнира в Барселоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников прокомментировал решение российского теннисиста, четвертой ракетки мира Даниила Медведева пропустить турнир в Барселоне.

«Трудно сказать, правильно или нет, что Медведев снялся с турнира в Барселоне. Я не знаю, с чем это связано: травма или просто желание отдохнуть. Если травма, то это одно. Если отдохнуть, то я не думаю, что он довольно таки много наигрался на грунтовом покрытии, чтобы себе делать какой-то отдых. Я бы играл. Через количество матчей приходит уверенность. В его случае я бы не рекомендовал пропускать грунт. Но он вместе со своей командой знает лучше, что ему надо. Прислушиваться ко мне он не будет. Я бы сделал по-другому», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Напомним, в первом турнире на грунтовом покрытии — «Мастерсе» в Монте-Карло — Даниил Медведев дошел до 1/4 финала, где уступил датчанину Хольгеру Руне со счетом 3:6, 4:6.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5068587-kafelnikov-prokommentiroval-reshenie-medvedeva-snyatsya-s-turnira-v-barselone.html
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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