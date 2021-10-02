Чилич прекратил сотрудничество с тренером
10:44
Хорватский теннисист Марин Чилич сообщил о том, что прекратил сотрудничество с тренером Ведраном Мартичем.
«Я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить Ведрана за его самоотверженность, тяжелую работу и все, что он сделал для меня в качестве моего тренера. Конечно, он останется моим дорогим другом и капитаном нашей команды в Кубке Дэвиса», — написал Чилич в Twitter.
Ранее чемпион US Open-2014 снялся с турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. С 2019 по 2021 год Чилич победил в одном турнире.
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