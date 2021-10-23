Чилич обыграл Беранкиса и вышел в финал Кубка Кремля
18:47
Хорватский теннисист Марин Чилич победил литовца Ричардаса Беранкиса (6:3, 6:4) в матче 1/2 финала Кубка Кремля.
Хорват пробился в финал. Его соперником станет победитель матча между российскими теннисистами Кареном Хачановым и Асланом Карацевым.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Марин Чилич (Хорватия, 6) — Рикардас Беранкис (Литва, LL) — 6:3, 6:4
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