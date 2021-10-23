Рублев обеспечил себе место на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет на Итоговом турнире АТР, сообщает официальный сайт организации. Соревнования пройдут в Турине (Италия).

«Очень рад, что смогу сыграть в числе топ-8 теннисистов мира, — цитирует Рублева сайт АТР. — С нетерпением жду возможности сыграть на этом уникальном и важном турнире.

Ранее в число участников турнира вошел другой россиянин Даниил Медведев. Также в Турине сыграют серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

Итоговый турнир АТР пройдет 14-21 ноября.