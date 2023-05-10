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Сегодня, 10:13

Каспер Рууд: «Главная цель на 2023-й – сохранить место в топ-10»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Четвертая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал неудачное начало сезона-2023.

В этом году он одержал 11 побед в 20 матчах. Месяц назад он выиграл грунтовый титул в Эшториле. В Риме ему предстоит защищать полуфинал.

«Я знал, что этот год станет для меня большим испытанием, потому что-то, что произошло со мной в прошлом сезоне, возможно, не будет повторяться каждый год. Сыграть в двух финалах «Большого шлема», в финале итогового — это не то, чего я ожидаю от себя каждый год. Но я стараюсь изо всех сил. Если что-то идет не так, ты думаешь: что я делаю не так? Что произошло? В прошлом году у меня получилось, а что теперь? В этом есть некоторая сложность.

Я сказал, что главная цель в 2023-м — постараться защитить очки на некоторых турнирах и сохранить место в топ-10 по итогам года. У меня был не лучший старт сезона, но впереди много очков, которые можно выиграть и постараться наверстать упущенное», — приводит слова Рууда Tennis Majors.

Теннис
Каспер Рууд
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