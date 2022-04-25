Тренер Андрей Чесноков высказался о победе Андрея Рублева над Новаком Джоковичем в финале турнира ATP в Белграде (6:2, 6:7 (4:7), 6:0).

«Рублев сейчас набрал отличную форму, просто бешеную, — приводит слова Чеснокова Betonmobile. — И финальный матч провел на высоком уровне, буквально не давал сопернику дышать. Играл очень быстро и клал мячи точно под линию. Джокович же, наоборот, пока находится не в лучшем состоянии. Он давно не играл, физически не совсем готов. Серб и до финала-то дошел с огромным трудом. Раньше Новак мог воспользоваться малейшим промахом соперника, а теперь их не использовал. Наоборот, сам допускал множество ошибок.

С такой формой Рублев имеет хорошие шансы на следующих крупных турнирах — в Риме и Мадриде. К тому же он сейчас обрел дополнительную уверенность в своих силах. Считаю, что за его взлетом стоит испанский тренер Фернандо Висенте. Я хорошо знаю этого парня, он в свое время выступал в АТР-туре. Это большой трудяга, в таком же духе он воспитывает и Андрея».

Рублев выиграл 11-й титул в карьере и третий — в этом сезоне. Он впервые в карьере обыграл действующую первую ракетку мира.