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Чесноков — о Рублеве: «С такой формой он имеет хорошие шансы на следующих крупных турнирах»

Чесноков высказался о победе Рублева над Джоковичем в финале турнира в Белграде
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Тренер Андрей Чесноков высказался о победе Андрея Рублева над Новаком Джоковичем в финале турнира ATP в Белграде (6:2, 6:7 (4:7), 6:0).

«Рублев сейчас набрал отличную форму, просто бешеную, — приводит слова Чеснокова Betonmobile. — И финальный матч провел на высоком уровне, буквально не давал сопернику дышать. Играл очень быстро и клал мячи точно под линию. Джокович же, наоборот, пока находится не в лучшем состоянии. Он давно не играл, физически не совсем готов. Серб и до финала-то дошел с огромным трудом. Раньше Новак мог воспользоваться малейшим промахом соперника, а теперь их не использовал. Наоборот, сам допускал множество ошибок.

С такой формой Рублев имеет хорошие шансы на следующих крупных турнирах — в Риме и Мадриде. К тому же он сейчас обрел дополнительную уверенность в своих силах. Считаю, что за его взлетом стоит испанский тренер Фернандо Висенте. Я хорошо знаю этого парня, он в свое время выступал в АТР-туре. Это большой трудяга, в таком же духе он воспитывает и Андрея».

Рублев выиграл 11-й титул в карьере и третий — в этом сезоне. Он впервые в карьере обыграл действующую первую ракетку мира.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chesnokov-za-vzletom-rubleva-stoit-ego-ispanskiy-trener
Теннис
Андрей Рублев
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