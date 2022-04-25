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Сегодня, 14:15

Рублев назвал неожиданной поддержку российским и белорусским игрокам со стороны ATP

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поддержку от ATP и Ассоциации игроков (PTPA), которые осудили решение организаторов Уимблдона отстранить от участия игроков из России и Белоруссии.

«Да, было неожиданно и классно это осознавать. Теннис — это вся моя жизнь. Приятно, что игроки и руководители ATP это понимают. По отношению к другим игрокам я бы сделал тоже самое», — заявил «СЭ» Андрей Рублев.

В этом году «Уимблдон» пройдет с 27 июня по 10 июля.

Андрей Рублев. «На «Ролан Гаррос» у меня нет конкретной цели. Просто хочу сыграть на максимуме». Рублев — о победе над Джоковичем и грунтовом сезоне
Теннис
Андрей Рублев
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