Рублев назвал неожиданной поддержку российским и белорусским игрокам со стороны ATP

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поддержку от ATP и Ассоциации игроков (PTPA), которые осудили решение организаторов Уимблдона отстранить от участия игроков из России и Белоруссии.

«Да, было неожиданно и классно это осознавать. Теннис — это вся моя жизнь. Приятно, что игроки и руководители ATP это понимают. По отношению к другим игрокам я бы сделал тоже самое», — заявил «СЭ» Андрей Рублев.

В этом году «Уимблдон» пройдет с 27 июня по 10 июля.