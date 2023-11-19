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Синнер — Джокович: время начала и где смотреть трансляцию финала Итогового турнира АТР

Синнер сыграет с Джоковичем в финале Итогового турнира АТР 19 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Янник Синнер.
Фото USA Today Sports

Четвертая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и первый номер мирового рейтинга Новак Джокович (Сербия) встретятся в финале Итогового турнира АТР в воскресенье, 19 ноября. Матч пройдет в Турине (Италия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции матча не будет. Следить за игрой бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Представитель Италии в Турине не проиграл ни одного матча. Он был сильнее грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4), серба Новака Джоковича (7:5, 6:7, 7:6), датчанина Хольгера Руне (6:2, 5:7, 6:4) и россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:7, 6:1).

36-летний серб по сетке турнира обошел датчанина Хольгера Руне (7:6, 6:7, 6:3), поляка Хуберта Хуркача (7:6, 4:6, 6:1) и испанца Карлоса Алькараса (6:3, 6:4). Единственный проигрыш в Италии был в матче с Синнером — 5:7, 7:6, 6:7.

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Теннис
Новак Джокович
Янник Синнер
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