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11 февраля, 14:25

Чесноков считает, что Хачанов излишне торопился в матче с Димитровым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от болгарина Григора Димитрова (7:6 (7:3), 4:6, 6:7 (5:7)) в полуфинале турнира в Марселе.

«Матч был просто гениальный, интрига была от самого начала до конца, и если сравнивать с матчем между Умбером и Хуркачем, то тот был значительно слабее. Мне кажется, в решающие моменты матча Карен слишком торопился. Он вел на тай-брейке 4:3, подал хорошую подачу, а потом зачем-то пошел вперед, на чем его Григор и поймал. Затем он проиграл еще одну свою подачу, а потом при счете 4:6 исполнил гениальный прием подачи с касанием сетки», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В финале турнира Димитров сыграет с французом Уго Умбером.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Григор Димитров
Карен Хачанов
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