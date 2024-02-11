Рублев выиграл выставочный турнир UTS в Осло

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown в Осло.

В финале 26-летний россиянин обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 14:16, 17:10, 16:13, 20:12. За победу в турнире Рублев получит 421 800 долларов призовых.

В сентябре 2023 года Рублев выиграл второй этап выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown, проходившего в немецком Франкфурте-на-Майне.

UTS основал тренер по теннису Патрик Муратоглу и отец австралийского теннисиста Алексея Попырина.