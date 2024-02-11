Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

11 февраля, 18:38

Рублев выиграл выставочный турнир UTS в Осло

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown в Осло.

В финале 26-летний россиянин обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 14:16, 17:10, 16:13, 20:12. За победу в турнире Рублев получит 421 800 долларов призовых.

В сентябре 2023 года Рублев выиграл второй этап выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown, проходившего в немецком Франкфурте-на-Майне.

UTS основал тренер по теннису Патрик Муратоглу и отец австралийского теннисиста Алексея Попырина.

Теннис
Андрей Рублев
1
8
Читайте также
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Кубок Америки 2024 по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что Хачанов излишне торопился в матче с Димитровым

Томми Пол выиграл турнир в Далласе и завоевал второй титул АТР в карьере
Новости
RSS RSS
Все новости