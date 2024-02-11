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11 февраля, 07:19

Гирон сыграет с Полом в финале турнира в Далласе

Руслан Минаев
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Американец Маркос Гирон обыграл француза Адриана Маннарино в полуфинале турнира в Далласе — 6:1, 6:3.

Гирон вышел в финал и сыграет с соотечественником Томми Полом, который победил Бена Шелтона (США) в двух сетах — 6:2, 6:4.

Даллас (США)

Турнир ATP Dallas Open

Призовой фонд 756 020 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Маркос Гирон (США) — Адриан Маннарино (Франция, 4) — 6:1, 6:3

Томми Пол (США, 2) — Бен Шелтон (США, 3) — 6:2, 6:4

Теннис
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