Зверев — о победе над Джоковичем на турнире в Дубае: «Я счастлив одержать свою первую победу за долгое время»

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от победы над сербом Новаком Джоковичем на выставочном турнире в Дубае (6:3, 6:4).

«Атмосфера была потрясающей, я скучал по корту, скучал по игре перед такой толпой. Я знал, что должен был показать лучший теннис, в который я играл в течение последних семи месяцев, что не так уж и сложно, но я счастлив одержать свою первую победу за долгое время», — приводит The National слова Зверева.

Для немецкого теннисиста эта победа стала первой после травмы, полученной на «Ролан Гаррос».