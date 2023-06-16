Чесноков: «Ничего страшного в том, что Медведев проиграл Маннарино, нет»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от француза Адриана Маннарино в турнире в Хертогенбосе.

«Медведеву достался очень тяжелый соперник для первого матча. У каждого игрока топ-20 мирового рейтинга именно на траве возникли бы с ним проблемы, он очень неудобно играет на этом покрытии. Ничего страшного в том, что Даниил проиграл сегодня, нет, еще выиграет. Чтобы выигрывать даже крупные турниры, нужна небольшая удача по [турнирной] сетке, этого Даниилу не хватило», — цитирует ТАСС Чеснокова.