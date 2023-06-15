Циципас — об отношениях с Бадосой: «Думаешь, что найдешь счастье на другом конце света, но оно прямо перед тобой»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал об отношениях с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

«Да, мы с Паулой пара. Но не только. Мы родственные души. Думаю, именно так нас стоит называть. Очень сложно найти свою вторую половинку. Если вы спросите Паулу, она скажет то же самое. Забавно, как устроен мир. В своей жизни я встречал много женщин, но никогда не чувствовал такого влечения, не видел столько красоты и так сильно не интересовался какой-либо женщиной. Я сказал об этом Пауле, и она сказала, что это взаимно. Я был очень счастлив это услышать.

Мы на одной волне, это духовная связь. Мы хорошо ладим, дарим друг другу хорошее настроение. Редко удается подобное испытать. Когда ты постоянно путешествуешь, то очень в этом нуждаешься. Ты думаешь, что найдешь счастье где-то на другом конце света, но иногда оно прямо перед тобой», — приводит слова Циципаса Bild.