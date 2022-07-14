Чесноков посоветовал Карацеву не отвлекаться на расследование о возможном участии игрока в договорных матчах

Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков прокомментировал игру Аслана Карацева на турнире ATP в Бостаде (Швеция).

Незадолго до начала турнира, 10 июля стало известно, что россиянина подозревают в участии в договорных матчах.

«Аслан сейчас сосредоточился исключительно на игре и старается не реагировать на отвлекающие моменты. Это правильно, ему нужно думать только о теннисе. Подавать иски в суд, требовать защиты чести и достоинства сейчас не стоит. Лучше сделать паузу и посмотреть, как будут развиваться события. Хотя понятно, что даже если обвинения против Карацева и имеют какие-то основания, не журналисты должны об этом заявлять. Это дело официальных лиц — судейских органов или прокурора», — приводит Betonmobile слова Чеснокова.

Завтра, 15 июля, Карацеву предстоит матч против аргентинца Франсиско Черундоло в четвертьфинале турнира в Бостаде. Начало игры запланировано на 12.00 (мск).