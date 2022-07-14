Определился возможный соперник Рублева по четвертьфиналу турнира в Бостаде
Рублев может сыграть против серба Джере в четвертьфинале турнира в Бостаде
Сербский теннисист Ласло Джере вышел в четвертьфинал турнира ATP в Бостаде (Швеция).
Во втором круге Джере победил швейцарца Марка-Андреа Хюслера в двух сетах — 7:5, 6:2.
Джере может стать соперником россиянина Андрея Рублева по четвертьфиналу турнира. В данный момент Рублев играет против аргентинца Федерико Кории в рамках второго круга.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ласло Джере (Сербия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) — 7:5, 6:2
Новости