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Сегодня, 13:55

Определился возможный соперник Рублева по четвертьфиналу турнира в Бостаде

Рублев может сыграть против серба Джере в четвертьфинале турнира в Бостаде
Иван Торопцев
Корреспондент
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Сербский теннисист Ласло Джере вышел в четвертьфинал турнира ATP в Бостаде (Швеция).

Во втором круге Джере победил швейцарца Марка-Андреа Хюслера в двух сетах — 7:5, 6:2.

Джере может стать соперником россиянина Андрея Рублева по четвертьфиналу турнира. В данный момент Рублев играет против аргентинца Федерико Кории в рамках второго круга.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ласло Джере (Сербия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) — 7:5, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
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