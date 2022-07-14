Определился возможный соперник Рублева по четвертьфиналу турнира в Бостаде

Рублев может сыграть против серба Джере в четвертьфинале турнира в Бостаде

Сербский теннисист Ласло Джере вышел в четвертьфинал турнира ATP в Бостаде (Швеция).

Во втором круге Джере победил швейцарца Марка-Андреа Хюслера в двух сетах — 7:5, 6:2.

Джере может стать соперником россиянина Андрея Рублева по четвертьфиналу турнира. В данный момент Рублев играет против аргентинца Федерико Кории в рамках второго круга.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ласло Джере (Сербия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) — 7:5, 6:2