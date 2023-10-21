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Сегодня, 11:25

Чесноков оценил игру соперника Карацева по полуфиналу турнира в Токио

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящей встречи российского теннисиста Аслана Карацева с Синтаро Мочизуки из Японии на турнире ATP 500 в Токио.

«В матче Мочизуки с Фритцем я вначале ждал, выиграет ли японец хотя бы один гейм. Проиграв первый сет 0:6, он рвался изо всех сил взять этот гейм престижа. А затем Мочизуки не просто взял этот гейм, но и обыграл десятую ракетку мира. Он очень здорово отыграл второй сет. Просто потрясающе. Во втором сете у него почти не было шансов на подаче Фритца. Но как только появилась возможность, японец ей воспользовался, а затем уверенно довел сет до победы», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11234903-chesnokov-ocenil-igru-sopernika-karaceva-po-polufinalu-turnira-v-tokio.html
Теннис
Андрей Чесноков
Аслан Карацев
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