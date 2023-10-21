Чесноков оценил игру соперника Карацева по полуфиналу турнира в Токио

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящей встречи российского теннисиста Аслана Карацева с Синтаро Мочизуки из Японии на турнире ATP 500 в Токио.

«В матче Мочизуки с Фритцем я вначале ждал, выиграет ли японец хотя бы один гейм. Проиграв первый сет 0:6, он рвался изо всех сил взять этот гейм престижа. А затем Мочизуки не просто взял этот гейм, но и обыграл десятую ракетку мира. Он очень здорово отыграл второй сет. Просто потрясающе. Во втором сете у него почти не было шансов на подаче Фритца. Но как только появилась возможность, японец ей воспользовался, а затем уверенно довел сет до победы», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.