Шелтон вышел в финал турнира в Токио
Американец Бен Шелтон вышел в финал турнира ATP в Токио.
19-я ракетка мира обыграл соотечественника Маркоса Гирона со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.
Во втором сете Шелтон отыгрался, уступая со счетом 2:5.
21-летний американец впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. За титул он сыграет с победителем матча Синтаро Мотидзуки (Япония, WC) — Аслан Карацев (Россия).
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Бен Шелтон (США) — Маркос Гирон (США, Q) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4
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