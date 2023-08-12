Чесноков назвал ужасной игру теннисиста Медведева против де Минаура

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что россиянин Даниил Медведев показал ужасную игру в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто против австралийца Алекса де Минаура.

«Даниил играл ужасно. Когда он подавал на матчболе соперника я был уверен, что сделает двойную ошибку. Мне кажется, ему не хватило терпения, де Минаур доставал много мячей. Я не ожидал проигрыша в этом матче, тем более что он имел хорошее преимущество в первом сете. Поражение Карлоса Алькараса меня тоже удивило, хотя до этого он довольно тяжело проходил своих соперников. Мне кажется, он все равно будет одним из главных фаворитов US Open, а вот если Медведев продолжит так играть, как вчера, то далеко не пройдет», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:5 в пользу австралийца.

В полуфинале турнира Де Минаур сыграет против Алехандро Давидовича Фокины (Испания).