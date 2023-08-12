Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:24

Чесноков назвал ужасной игру теннисиста Медведева против де Минаура

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что россиянин Даниил Медведев показал ужасную игру в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто против австралийца Алекса де Минаура.

«Даниил играл ужасно. Когда он подавал на матчболе соперника я был уверен, что сделает двойную ошибку. Мне кажется, ему не хватило терпения, де Минаур доставал много мячей. Я не ожидал проигрыша в этом матче, тем более что он имел хорошее преимущество в первом сете. Поражение Карлоса Алькараса меня тоже удивило, хотя до этого он довольно тяжело проходил своих соперников. Мне кажется, он все равно будет одним из главных фаворитов US Open, а вот если Медведев продолжит так играть, как вчера, то далеко не пройдет», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:5 в пользу австралийца.

В полуфинале турнира Де Минаур сыграет против Алехандро Давидовича Фокины (Испания).

Источник: https://tass.ru/sport/18496581
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за христианский жест после гола
Конфликт двух сел почти на 100 участников произошел в Дагестане
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко прокомментировал вылет Медведева из турнира в Торонто
Новости
RSS RSS
Все новости