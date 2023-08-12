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Сегодня, 12:10

Селиваненко прокомментировал вылет Медведева из турнира в Торонто

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о поражении Даниила Медведева от Алекса Де Минаура (6:7, 5:7) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто.

«Любой результат является сочетанием множества факторов. Вчера Алекс сыграл превосходно, максимально использовав предоставившиеся ему шансы. Даниил же наоборот не смог реализовать имевшееся у него на протяжении всего первого сета преимущество. В теннисе так часто бывает», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира Де Минаур сыграет против Алехандро Давидовича Фокины (Испания).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11058029-selivanenko-prokommentiroval-vylet-medvedeva-iz-turnira-v-toronto.html
Теннис
Даниил Медведев
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