Чесноков назвал фаворита в матче Медведев — де Минаур в четвертьфинале турнира в Торонто

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча «Мастерса» в Торонто, где Даниил Медведев сыграет с Алексом де Минауром.

«Игроки встречались уже несколько раз, в частности в Сиднее, в Париже. Это настоящие марафоны. Де Минор сейчас играет хорошо, в его активе есть достойные победы, но в данном матче Медведев является фаворитом. Он третий в мире, и во всех аспектах Даниил немножко лучше Алекса. Австралиец любит играть на больших скоростях, доставая даже самые безнадежные мячи, но и тут есть что показать Медведеву», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

В третьем круге Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста, который получил на турнире второй номер посева.

Матч Медведев — де Минаур пройдет 11 августа.