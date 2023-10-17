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Сегодня, 08:49

Бывшему тренеру Федерера и Сафина ампутировали левую ногу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшей 25-й ракетке мира, тренеру Петеру Лундгрену ампутировали левую ногу, сообщает журналист Симон Граф.

По данным источника, 58-летнему шведу пришлось ампутировать ногу из-за инфекции.

Во время тренерской карьеры Лундгрен работал с Роджером Федерером, Маратом Сафиным, Стэном Вавринкой, Марсело Риосом и другими, а также руководил сборной Великобритании в Кубке Дэвиса. В этом году он начал сотрудничество со швейцарцем Домиником Штрикером.

Лундгрен — финалист Открытого чемпионата Австралии-1988 в мужском парном разряде, победитель 6 турниров Гран-при и ATP (3 из них в одиночном разряде).

Источник: Симон Граф
Теннис
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