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Сегодня, 09:16

Хачанов проиграл Попырину на старте турнира в Токио

Ана Горшкова
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл австралийцу Алексею Попырину в первом круге турнира ATP 500 в Токио.

Матч завершился со счетом 4:6, 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты.

15- ракетка мира Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 8. На счету 41-й ракетки мира Попырина 11 эйсов, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира Попырин сыграет с Кристианом Гариным (Чили).

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алексей Попырин (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 6:4, 6:2

Теннис
Карен Хачанов
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