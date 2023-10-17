Бен Шелтон: «Я хотел заняться другими видами спорта, но вернулся к теннису»

19-я ракетка мира Бен Шелтон рассказал о своей профессиональной карьере. Он признался, что не всегда хотел стать теннисистом.

«Мое первое воспоминание о теннисе связано с тем, что я был совсем маленьким ребенком, и мои родители дали мне возможность впервые потренироваться с теннисной ракеткой и воздушным шаром. В самом начале я не любил теннис и не хотел быть его частью. Я просто хотел заняться другими видами спорта, но вернулся к этому. Думаю, тем моментом, когда я понял, что хочу стать теннисистом, стал, вероятно, первый профессиональный матч, который я выиграл в Иллинойсе», — цитирует Шелтона TennisUpTоDate.

21-летний американец вырос в теннисной семье. Он начал заниматься теннисом в 10 лет под руководством отца, Брайана, который является главным тренером теннисной команды Университета Флориды.

Лучший результат Шелтона на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Открытого чемпионата США-2023, где он уступил сербу Новаку Джоковичу (3:6, 2:6, 6:7 (4:7)).