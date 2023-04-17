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Сегодня, 14:52

Бублик проиграл финну Руусувуори в первом круге турнира в Барселоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл Эмилю Руусувуори из Финляндии в первом круге турнира в Барселоне — 0:6, 3:6.

Матч продолжался 56 минут.

Бублик сделал 1 эйс, совершил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Руусувуори ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Руусувуори сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:0, 6:3

Теннис
Александр Бублик
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