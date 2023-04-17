Бублик проиграл финну Руусувуори в первом круге турнира в Барселоне
Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл Эмилю Руусувуори из Финляндии в первом круге турнира в Барселоне — 0:6, 3:6.
Матч продолжался 56 минут.
Бублик сделал 1 эйс, совершил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Руусувуори ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В следующем круге Руусувуори сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:0, 6:3
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