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Бублик проиграл Андерсону в полуфинале турнира в Ньюпорте

17 июля 2021, 23:00
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Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон победил представителя Казахстана Александра Бублика (4:6, 7:6, 7:5) в 1/2 финала турнира АТР в Ньюпорте (США).

В финале Андерсон сыграет с победителем пары Дженсон Бруксби (США) — Джордан Томпсон (Австралия, 7).

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Кевин Андерсон (ЮАР, 8, WC) — Александр Бублик (Казахстан, 1) — 4:6, 7:6 (7:3), 7:5

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Евгений Петров все материалы автора

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