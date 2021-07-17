Бублик проиграл Андерсону в полуфинале турнира в Ньюпорте
17 июля 2021, 23:00
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон победил представителя Казахстана Александра Бублика (4:6, 7:6, 7:5) в 1/2 финала турнира АТР в Ньюпорте (США).
В финале Андерсон сыграет с победителем пары Дженсон Бруксби (США) — Джордан Томпсон (Австралия, 7).
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Кевин Андерсон (ЮАР, 8, WC) — Александр Бублик (Казахстан, 1) — 4:6, 7:6 (7:3), 7:5
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