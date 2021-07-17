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Карреньо Буста обыграл Дельбониса и вышел в финал турнира в Гамбурге

18:37
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Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста обыграл аргентинца Федерико Дельбониса (7:6, 6:3) в полуфинале турнира АТР в Гамбурге (Германия).

В финале его соперником станет серб Филип Краинович

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 030 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 7:6 (7:2), 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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