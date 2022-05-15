Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:03

Бублик проиграл 80-й ракетке мира в первом круге турнира в Женеве

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил поляку Камилю Майхшаку в первом круге турнира ATP 250 в Женеве.

Матч продлился 1 час 47 минут и завершился со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 3:6.

Бублик 13 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и не сделал ни одного брейк-пойнта. На счету Майхшака — три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Женеве 80-я ракетка мира сыграет с Домиником Тимом.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камиль Майхшак (Польша) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3

Теннис
Александр Бублик
1
1
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Ваноли не сдал экзамен. Показательное выступление «Спартака» перед финалом Кубка России и его итоги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович обыграл Циципаса и выиграл турнир ATP в Риме

Джокович о победе в Риме: «После всего, что произошло в начале года, было важно выиграть большой титул»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости