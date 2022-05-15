Бублик проиграл 80-й ракетке мира в первом круге турнира в Женеве
Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил поляку Камилю Майхшаку в первом круге турнира ATP 250 в Женеве.
Матч продлился 1 час 47 минут и завершился со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 3:6.
Бублик 13 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и не сделал ни одного брейк-пойнта. На счету Майхшака — три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге турнира в Женеве 80-я ракетка мира сыграет с Домиником Тимом.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Камиль Майхшак (Польша) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3
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