Бублик проиграл 80-й ракетке мира в первом круге турнира в Женеве

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил поляку Камилю Майхшаку в первом круге турнира ATP 250 в Женеве.

Матч продлился 1 час 47 минут и завершился со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 3:6.

Бублик 13 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и не сделал ни одного брейк-пойнта. На счету Майхшака — три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Женеве 80-я ракетка мира сыграет с Домиником Тимом.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камиль Майхшак (Польша) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3