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Сегодня, 21:49

Бублик обыграл Шелтона и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл американца Бена Шелтона во втором круге «Мастерса» в Риме — 6:4, 1:6, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 52 минуты.

49-я ракетка мира Бублик 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету 35-й ракетки мира Шелтона 10 эйсов, 5 двойных и 2 реализованный брейк-пойнта из 3.

В третьем круге 25-летний Бублик сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Артур Риндеркнех (Франция).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан) — Бен Шелтон (США, 28) — 6:4, 1:6, 6:2

Теннис
Александр Бублик
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