Бублик обыграл Рамоса-Виньоласа во втором круге турнира в Базеле

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом во втором круге турнира в Базеле. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.

Следующим соперником Бублика станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Миомир Кецманович (Сербия).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 135 350 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:3, 6:3