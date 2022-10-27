Бублик обыграл Рамоса-Виньоласа во втором круге турнира в Базеле
Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом во втором круге турнира в Базеле. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.
Следующим соперником Бублика станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Миомир Кецманович (Сербия).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 135 350 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Бублик (Казахстан) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:3, 6:3
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