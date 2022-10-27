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Сегодня, 16:25

Россиянин Рублев уступил болгарину Димитрову во втором круге турнира в Вене

Иван Шитик
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Россиянин Андрей Рублев, занимающий восьмое место рейтинга ATP, проиграл 32-му номеру мировой классификации Григору Димитрову из Болгарии во втором круге соревнований в Вене.

Российский теннисист проиграл в двух сетах — 3:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 349 180 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария) — Андрей Рублев (Россия, 3) — 6:3, 6:4

Андрей Рублев
Григор Димитров
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