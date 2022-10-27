Россиянин Рублев уступил болгарину Димитрову во втором круге турнира в Вене
Россиянин Андрей Рублев, занимающий восьмое место рейтинга ATP, проиграл 32-му номеру мировой классификации Григору Димитрову из Болгарии во втором круге соревнований в Вене.
Российский теннисист проиграл в двух сетах — 3:6, 4:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 349 180 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария) — Андрей Рублев (Россия, 3) — 6:3, 6:4
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